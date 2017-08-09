Предполагаемое "российское вмешательство" в президентские выборы 2016 года вызвало в США всплеск возмущения и стало поводом для новых санкций, пишет The National Interest. Однако обвинения в адрес Москвы не вызывают особого доверия, учитывая, что именно Вашингтон вмешивается во внутриполитические дела других стран, например, Украины. Подробнее — в нашем материале.