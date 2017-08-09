Арендаторы захваченной в Риге гостиницы намерены восстановить ее работу

РИГА, 9 авг – РИА Новости. Руководитель фирмы Sun Seasons, которая является арендатором захваченной вооруженными людьми гостиницы Hotel Garden Palace Мартиньш Шмитс заявил, что предприятие намерено возобновить нормальную работу в ближайшее время.

"Мы намерены возобновить резервацию и восстановить нормальную деятельность гостиницы в ближайшее время", — сказал Шмитс журналистам в среду.

Отель в центре Риги в ночь на среду захватили неизвестные, по некоторым данным, они были вооружены. Сейчас вход в гостиницу заблокирован, на территории находятся много мужчин в камуфляже.

Гостиницей владеет фирма 996 Freecom. У этой фирмы несколько владельцев. А здание под нужды гостиницы арендует предприятие Sun Seasons. И один из совладельцев 996 Freecom, по данным СМИ, с помощью охраны взял контроль над зданием.