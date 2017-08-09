В ООН сообщили о планах эвакуации иракцев в преддверии наступления на ИГ*

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Гуманитарные миссии готовятся к эвакуации сотен тысяч мирных жителей из районов на севере и северо-западе Ирака в преддверии наступления правительственных сил на террористическую группировку "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в РФ), передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на координатора гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде.

Сотрудники гуманитарных миссий уже выдвинулись в районы, где готовятся наступательные операции. Эвакуация планируется в районе города Талль-Афар близ Мосула, города Эль-Хавиджа, а также в провинции Анбар.

Гранде добавила, что гуманитарный кризис в Мосуле еще не преодолен. По ее данным, около 700 тысяч жителей Мосула были вынуждены покинуть свои дома. По всей стране число вынужденных переселенцев достигается 3,3 миллиона человек.

Ранее в ООН сообщили, что на содержание жителей иракского Мосула, которые остаются за пределами города после его освобождения от боевиков ИГ*, может потребоваться до 450 миллионов долларов. Представители гуманитарных агентств ООН оценивали план гуманитарного реагирования по Ираку на год в 985 миллионов долларов. После заявления премьер-министра Ирака об освобождении Мосула в ООН сообщили, что возвращение жителей в город в ближайшие месяцы не состоится.

Террористическая организация, запрещенная в России