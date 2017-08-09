На Украине задержали чиновника, подозреваемого в вымогательстве $600 тысяч

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали арбитражного управляющего, которого подозревают в вымогательстве 600 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным ведомства, чиновник был назначен ликвидатором одного из предприятий региона, которое находится в стадии банкротства. Правоохранители считают, что чиновник совместно с директором обанкротившегося предприятия и еще одним пособником требовали от представителя коммерческой структуры 600 тысяч долларов. "В такую сумму они оценили допуск бизнесмена к участию в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса предприятия и гарантировали победу в конкурсе", — утверждают в спецслужбе.
Задержанных уведомили о подозрении в совершении преступления по статье "Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги". Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.