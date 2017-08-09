На Украине задержали чиновника, подозреваемого в вымогательстве $600 тысяч

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Украинские правоохранители задержали арбитражного управляющего, которого подозревают в вымогательстве 600 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве арбитражного управляющего на вымогательстве 600 тысяч долларов… Сотрудники спецслужбы "взяли" двух сообщников в центральной части Киева во время получения "первого взноса" — 30 тысяч американских долларов. Одновременно в столице был задержан и организатор сделки, арбитражный управляющий", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, чиновник был назначен ликвидатором одного из предприятий региона, которое находится в стадии банкротства. Правоохранители считают, что чиновник совместно с директором обанкротившегося предприятия и еще одним пособником требовали от представителя коммерческой структуры 600 тысяч долларов. "В такую ​​сумму они оценили допуск бизнесмена к участию в аукционе по продаже целостного имущественного комплекса предприятия и гарантировали победу в конкурсе", — утверждают в спецслужбе.

Задержанных уведомили о подозрении в совершении преступления по статье "Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги". Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.