МЧС предложило помощь Китаю в ликвидации последствий землетрясения

Спасатели на месте схода селя в провинции Сычуань в Китае. 8 августа 2017

Спасатели на месте схода селя в провинции Сычуань в Китае. 8 августа 2017

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. МЧС России готово оказать помощь Китаю в ликвидации последствий землетрясения в провинции Сычуань, сообщается на сайте МЧС России.

Глава МЧС России Владимир Пучков отправил телеграмму министру гражданской администрации Китая Хуан Шусяню, в которой выразил соболезнования и предложил помощь российских спасателей. Отмечается, что российский министр в телеграмме отметил, что Россия разделяет горе КНР и скорбит вместе с семьями погибших и раненых.

"Владимир Пучков отметил, что в соответствии с Соглашением между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России готово, в случае необходимости, оказать помощь в ликвидации последствий этой катастрофы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели МЧС имеют большой опыт ликвидации последствий землетрясений за рубежом, они участвовали в различных поисково-спасательных операциях, вызванных этим стихийным бедствием, в разных точках мира — на Гаити, в Турции, Японии, Непале и Чили.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) во вторник в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков. По последним данным, 19 человек погибли, 263 пострадали.