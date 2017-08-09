Российских граждан нет среди пострадавших при землетрясении в Китае

Военные во время перевозки спасательных средств в зону землетрясения, Китай. Архивное фото

Военные во время перевозки спасательных средств в зону землетрясения, Китай. Архивное фото

ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Российских граждан нет среди пострадавших в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань, заявили РИА Новости в посольстве России в Пекине.

"По имеющейся информации, российских граждан среди пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань нет", — заявили в дипмиссии. Также сообщается, что "на 8 августа официально находившихся в районе бедствия россиян также не зафиксировано".

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более тысячи афтершоков.