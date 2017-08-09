США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 263 человек

Сюжет:
Землетрясение в Китае (33)
15:0409.08.2017
(обновлено: 15:18 09.08.2017)
0550
© AFP 2017 / StringerПоврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань. Архивное фотоПоврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer

ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 263 человек, сообщают местные власти.

Туристический автобус, поврежденный во время землетрясения в китайской провинции Сычуань
© AFP 2017 / Stringer
В Китае после мощного землетрясения произошло более тысячи афтершоков
Ранее сообщалось о 19 погибших и 247 пострадавших.

"По состоянию на 18.25 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 19 человек, еще 263 человека пострадали", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

Сообщается, что 10 человек получили тяжелые ранения, состояние троих оценивается как критическое, еще 253 человека получили легкие травмы.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© 2017 Associated Press
Паника, ступор и разрушенная инфраструктура: землетрясение в Китае

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

Последствия землетрясения на юго-западе Китая
© REUTERS / CNS/Chen YunhuaЗемлетрясение магнитудой 7 баллов произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе китайской провинции Сычуань.Военные работают в районе землетрясения в китайской провинции Сычуань
© REUTERS / CNS/Chen Yunhua
Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе китайской провинции Сычуань.
© AFP 2017 / StringerСейсмологи зафиксировали около 770 афтершоков после землетрясения.Ситуация после землетрясения в провинции Сычуань, Китай
© AFP 2017 / Stringer
Сейсмологи зафиксировали около 770 афтершоков после землетрясения.
© AFP 2017 / StringerВ результате буйства стихии погибли 19 человек, около 250 получили травмы разной степени тяжести.Последствия землетрясения в провинции Сычуань, Китай
© AFP 2017 / Stringer
В результате буйства стихии погибли 19 человек, около 250 получили травмы разной степени тяжести.
© REUTERS / StringerПо данным Центрального телевидения КНР, состояние 40 пострадавших медики оценивают как тяжелое.Военная полиция использует дрон в районе землетрясения в китайской провинции Сычуань
© REUTERS / Stringer
По данным Центрального телевидения КНР, состояние 40 пострадавших медики оценивают как тяжелое.
© AFP 2017 / StringerВ числе пострадавших в результате землетрясения есть гражданин Франции и гражданка Канады. Оба иностранца были доставлены в местную больницу.Поврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань
© AFP 2017 / Stringer
В числе пострадавших в результате землетрясения есть гражданин Франции и гражданка Канады. Оба иностранца были доставлены в местную больницу.
© REUTERS / Thomas PeterДанных о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало.Люди в аэропорту Цзючжайгоу после землетрясения
© REUTERS / Thomas Peter
Данных о пострадавших в результате землетрясения россиянах не поступало.
© AFP 2017 / StringerПо словам руководителя лаборатории прогнозов и землетрясений Российского государственного гидрометеорологического университета Виктора Бокова, нынешнее землетрясение было поверхностным.Туристический автобус, поврежденный во время землетрясения в китайской провинции Сычуань
© AFP 2017 / Stringer
По словам руководителя лаборатории прогнозов и землетрясений Российского государственного гидрометеорологического университета Виктора Бокова, нынешнее землетрясение было поверхностным.
© AFP 2017 / StringerПо данным Европейского сейсмологического центра, его очаг залегал на глубине 10 километров, а по данным Китайского центра, – на 8 километрах.Военные во время перевозки спасательных средств в зону землетрясения, Китай
© AFP 2017 / Stringer
По данным Европейского сейсмологического центра, его очаг залегал на глубине 10 километров, а по данным Китайского центра, – на 8 километрах.
© REUTERS / StringerПосле землетрясения власти Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа эвакуировали более 31 тысячи туристов из опасных районов.Люди спят на улице после землетрясения в провинции Сычуань
© REUTERS / Stringer
После землетрясения власти Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа эвакуировали более 31 тысячи туристов из опасных районов.
© REUTERS / CNS/Chen YunhuaПодземные толчки силой 4 балла ощущались и в Казахстане.Военная полиция эвакуирует постадавших в районе землетрясения в китайской провинции Сычуань
© REUTERS / CNS/Chen Yunhua
Подземные толчки силой 4 балла ощущались и в Казахстане.
© AFP 2017 / StringerОтголоски землетрясения в Китае ощутили и некоторые жители верхних этажей многоэтажных домов в Новосибирске. Некоторые горожане в соцсетях сообщали, что у них качались люстры и листья комнатных растений.Военные во время перевозки спасательных средств в зону землетрясения, Китай
© AFP 2017 / Stringer
Отголоски землетрясения в Китае ощутили и некоторые жители верхних этажей многоэтажных домов в Новосибирске. Некоторые горожане в соцсетях сообщали, что у них качались люстры и листья комнатных растений.
/
Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена