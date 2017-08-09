Число пострадавших при землетрясении в Китае выросло до 263 человек

Поврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань. Архивное фото

Поврежденная в результате землетрясения дорога в китайской провинции Сычуань. Архивное фото

ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости. Число пострадавших в результате мощного землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 263 человек, сообщают местные власти.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 247 пострадавших.

"По состоянию на 18.25 среды в результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу погибли 19 человек, еще 263 человека пострадали", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

Сообщается, что 10 человек получили тяжелые ранения, состояние троих оценивается как критическое, еще 253 человека получили легкие травмы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Паника, ступор и разрушенная инфраструктура: землетрясение в Китае

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.