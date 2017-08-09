В Испании рассказали подробности ареста лидера эстонской наркогруппировки

МАДРИД, 9 авг – РИА Новости. Арестованный в Испании по запросу эстонских властей предполагаемый лидер международной наркогруппировки Вячеслав Гулевич опасался за свою жизнь и спал с топором и большим ножом под подушкой, сообщили в Национальной полиции Испании.
Как сообщает испанская полиция, во время обыска в доме, где жил Гулевич в городе Михас (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), были найдены финансовые документы, деньги, а также топор и большой нож, которые подозреваемый держал под подушкой. Полиция предполагает, что Гулевич опасался, что члены конкурирующих банд могут попытаться убить его.убийства в сентябре прошлого года Николая Таранкова, которого СМИ называют лидером преступного мира Эстонии, между криминальными группировками начались разборки за передел сфер влияния.
Основным источником дохода группировки, которую предположительно возглавлял Гулевич, был наркотрафик. В Испании преступники отмывали деньги. Предполагается, что Гулевич перебрался в Испанию в том числе в целях безопасности, поскольку опасался стать жертвой криминальных разборок.
Полиция уточняет, что в прошлом месяцев в Реусе (Таррагона), вскоре после того как приехал в Испанию, был задержан один из бандитов из соперничающей группировки. Этот человек, скорее всего связанный с войной кланов, стрелял в члена Кемеровской группировки в одном из отелей Таллина.