В Испании рассказали подробности ареста лидера эстонской наркогруппировки

МАДРИД, 9 авг – РИА Новости. Арестованный в Испании по запросу эстонских властей предполагаемый лидер международной наркогруппировки Вячеслав Гулевич опасался за свою жизнь и спал с топором и большим ножом под подушкой, сообщили в Национальной полиции Испании.

Четвертого августа появилась информация, что Гулевич известный как Слава Кемеровский, задержан в испанской провинции Малага. Ряд СМИ называют его лидером самой влиятельной и опасной в Эстонии Кемеровской группировки. Одновременно в Эстонии были задержаны еще трое предполагаемых членов банды. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Эстонии Кристина Костина, задержанный в Испании мужчина по решению суда был взят под арест. Расследование, которое привело к арестам в Эстонии и Испании, продолжалось около двух лет.

Как сообщает испанская полиция, во время обыска в доме, где жил Гулевич в городе Михас (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия), были найдены финансовые документы, деньги, а также топор и большой нож, которые подозреваемый держал под подушкой. Полиция предполагает, что Гулевич опасался, что члены конкурирующих банд могут попытаться убить его.

После убийства в сентябре прошлого года Николая Таранкова , которого СМИ называют лидером преступного мира Эстонии, между криминальными группировками начались разборки за передел сфер влияния.

Основным источником дохода группировки, которую предположительно возглавлял Гулевич, был наркотрафик. В Испании преступники отмывали деньги. Предполагается, что Гулевич перебрался в Испанию в том числе в целях безопасности, поскольку опасался стать жертвой криминальных разборок.

Полиция уточняет, что в прошлом месяцев в Реусе (Таррагона), вскоре после того как приехал в Испанию, был задержан один из бандитов из соперничающей группировки. Этот человек, скорее всего связанный с войной кланов, стрелял в члена Кемеровской группировки в одном из отелей Таллина.