СМИ рассказали о целях похитителя британской модели

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Главный подозреваемый в похищении британской модели в Италии заявил, что совершил непреднамеренное преступление, он работал на группу румын и хотел собрать денег на лечение лейкемии, сообщает газета Independent.
Похититель принял решение освободить пленницу 17 июля, узнав, что она мать двухлетнего ребенка, а продажа матерей якобы была "не в его правилах". Для этого он доставил девушку к зданию британского консульства, где его задержали правоохранители. Сообщается, что речь идет о проживавшем в Британии польском гражданине по имени Лукаш Павел Херба (Lukasz Pawel Herba).
По данным издания, Херба рассказал следователям, что хотел собрать денег на собственное лечение. Группа румын, занимающаяся торговлей одежды, предложила ему заниматься арендой недвижимости в Европе для хранения товара. По словам Хербы, его попросили встретить Айлинг и представиться фотографом. Как сообщается, Херба получил 500 тысяч фунтов, но когда он узнал о намерении группы похитить Айлинг, то сразу отказался от участия в преступлении.
Он добавил, что история модели убедила прокуроров, но расследование инцидента продолжается. "Еще будут некоторые уточнения по ряду аспектов, однако я полагаю, что следователи прекрасно выполнят свою работу и все станет ясно", — сказал Пеше.