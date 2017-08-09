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В мире

СМИ рассказали о целях похитителя британской модели

14:2209.08.2017
(обновлено: 14:26 09.08.2017)
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© Flickr / Alex DrennanПолицейская машина в Великобритании. Архивное фотоПолицейская машина в Великобритании. Архивное фото
© Flickr / Alex Drennan

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Главный подозреваемый в похищении британской модели в Италии заявил, что совершил непреднамеренное преступление, он работал на группу румын и хотел собрать денег на лечение лейкемии, сообщает газета Independent.

Великобритания. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Похититель британской модели пытался переложить вину на "русскую мафию"
Хлоя Айлинг (Chloe Ayling) прибыла в Милан для фотосессии 11 июля, но на месте встречи с предполагаемыми работодателями ей сделали укол наркотического препарата, связали и в сумке перевезли в сельский дом в окрестностях Турина. Заточение продлилось неделю. Все это время девушка была прикована наручниками к шкафу, а похититель пытался продать свою жертву в теневом сегменте сети, назначив сумму в биткоинах, эквивалентную 300 тысячам евро.

Похититель принял решение освободить пленницу 17 июля, узнав, что она мать двухлетнего ребенка, а продажа матерей якобы была "не в его правилах". Для этого он доставил девушку к зданию британского консульства, где его задержали правоохранители. Сообщается, что речь идет о проживавшем в Британии польском гражданине по имени Лукаш Павел Херба (Lukasz Pawel Herba).

По данным издания, Херба рассказал следователям, что хотел собрать денег на собственное лечение. Группа румын, занимающаяся торговлей одежды, предложила ему заниматься арендой недвижимости в Европе для хранения товара. По словам Хербы, его попросили встретить Айлинг и представиться фотографом. Как сообщается, Херба получил 500 тысяч фунтов, но когда он узнал о намерении группы похитить Айлинг, то сразу отказался от участия в преступлении.

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© РИА Новости
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Как сообщается, заявление Хербы прозвучало на фоне утверждений представителей модели о том, что история с похищением хоть и кажется невероятной, но является правдивой. "Откровенно говоря, история невероятная. Зачем похитителю доставлять похищенную в полицию, в консульство? Однако все сошлось, и история оказалась правдой", — приводит издание заявление представителя Айлинг в Италии Франческо Пеше.

Он добавил, что история модели убедила прокуроров, но расследование инцидента продолжается. "Еще будут некоторые уточнения по ряду аспектов, однако я полагаю, что следователи прекрасно выполнят свою работу и все станет ясно", — сказал Пеше.

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