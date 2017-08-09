Посол в Финляндии предположил, куда могли пропасть около 40 украинцев

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров предполагает, что украинские граждане, которые якобы пропали в Финляндии, на самом деле не исчезли, а сменили работу.

Ранее финские СМИ сообщили, что в муниципалитете Тууповаара пропали 40 иностранных сборщиков ягод, среди них 37 граждан Украины и три гражданина Эстонии. Департамент консульской службы МИД Украины сообщил, что проверяет информацию относительно группы украинцев.

"Не "исчезли". По опыту: нашли другую работу. На контакте с полицией", — написал Олефиров в своем микроблоке в Twitter в среду.