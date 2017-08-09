Пушков о ситуации вокруг КНДР: военно-политический танец на краю пропасти

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал развитие событий вокруг КНДР как "военно-политический танец на краю пропасти".
"Угрозы со стороны США, новые санкции, ответные угрозы со стороны КНДР. Ситуация рискует выйти из-под контроля. Военно-политический танец на краю пропасти", — написал Пушков в Twitter.
КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.
Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.
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