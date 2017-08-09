Пушков о ситуации вокруг КНДР: военно-политический танец на краю пропасти

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков охарактеризовал развитие событий вокруг КНДР как "военно-политический танец на краю пропасти".

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Северная Корея рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам.

"Угрозы со стороны США, новые санкции, ответные угрозы со стороны КНДР. Ситуация рискует выйти из-под контроля. Военно-политический танец на краю пропасти", — написал Пушков в Twitter.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

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