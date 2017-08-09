Посольство в Сербии находится в контакте с задержанными в Косово россиянами

БЕЛГРАД, 9 авг – РИА Новости. Посольство России в Сербии находится в контакте с шестью задержанными накануне полицией самопровозглашенной республики Косово гражданами РФ, сообщил в среду РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Юрий Пичугин.

Накануне полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила, что шесть граждан России и еще пятеро сербов были задержаны во вторник в Косово за незаконное пересечение границы со стороны Сербии. Как в среду рассказала РИА Новости дочь одной из задержанных Наталья Шепелева, компания из Тольятти — русская жена, муж-серб, их несовершеннолетняя дочь и их русские друзья — ехали в гости к родственникам, когда их задержали.

"Сотрудник канцелярии нашего посольства в Приштине с момента происшествия с российскими гражданами активно занимается данным вопросом и немедленно выехал на место задержания. Со стороны посольства были предприняты все необходимые действия для соблюдения процессуальных норм в отношении граждан России, которым косовскими властями были выдвинуты обвинения в незаконном пересечении административной линии с Косово", — отметил представитель диппредставительства.

"Всего задержано шесть граждан России, из которых двое являются местными жителями (в Сербии – ред.) – членами семьи гражданина Сербии. В настоящее время ведется разбирательство данного случая при активном участии посольства, которое находится в непосредственном контакте с российскими гражданами для урегулирования данного вопроса", — подчеркнул дипломат.

Во вторник полиция Косово сообщила, что полицейские получили информацию о том, что сербские и российские граждане попытаются незаконно проникнуть со стороны центральной Сербии на территорию Косово близ города Подуево. Всех задержанных отправили на допрос в полицию. О произошедшем уведомили адвокатскую палата Косово и российскую дипломатическую канцелярию в Приштине (подразделение посольства России в Сербии).

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость края от Сербии в 2008 году. Сербия, Россия и многие другие страны мира не признают косовский суверенитет. Для ряда стран, в первую очередь не признающих независимость Косово, местные власти ввели визовый режим — чтобы въехать в непризнанную республику, им нужно получать косовскую визу или иметь действующую шенгенскую визу.