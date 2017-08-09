Родственники арестованных в Косово россиян рассказали детали задержания

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Граждане России, задержанные во вторник в Косово за незаконное пересечение границы, направлялись в гости к родственникам, сейчас никакой связи с ними нет, рассказала РИА Новости дочь одной из задержанных Наталья Шепелева.

Накануне полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила, что шесть граждан России и еще пятеро сербов были задержаны во вторник за незаконное пересечение границы со стороны Сербии.

Шепелева рассказала, что компания из Тольятти — русская жена, муж-серб, их несовершеннолетняя дочь и их русские друзья — ехали в гости к родственникам, когда их задержали. Накануне днем, по словам Натальи, она получила смс от своей матери с просьбой прислать телефонный номер российской дипломатической канцелярии в Приштине. Через несколько часов мать позвонила дочери с незнакомого сербского номера и сообщила, что их задержали на границе, отобрали паспорта и телефоны.

"Они мне рассказали, что сегодня должен быть суд, возможно, заплатят штраф, и их отпустят. Но до сих пор нет никакой связи, мне никто не звонил, и никто не может сообщить хоть какую-то информацию. Я звонила в МИД, в консульство, они сказали, что занимаются этим вопросом, но информации никакой нет. То есть конкретного решения ситуации пока нету, связь тоже предоставить не могут", — рассказала Наталья.

По ее словам, нет и информации, смогли ли российские дипломаты провести встречу с задержанными. "Я сама лично проезжала эту границу, знаю, где она находится. Например, в позапрошлом году мы были там, и никогда не было никаких проблем. Мы приезжали в гости к бабушке и дедушке моей сестры, спокойно уезжали обратно. Сейчас они ехали к родственникам с друзьями из России, в гости. В итоге их задержали, увезли, забрали паспорта, телефоны. Я считаю эту ситуацию ненормальной. Они не террористы какие-то, не наркотики провозили, а просто ехали в гости к бабушке и дедушке", — заключила Наталья.

Во вторник полиция Косово сообщила, что полицейские получили информацию о том, что сербские и российские граждане попытаются незаконно проникнуть со стороны центральной Сербии на территорию Косово близ города Подуево. Всех задержанных отправили на допрос в полицию. О произошедшем уведомили адвокатскую палату Косово и российскую дипломатическую канцелярию в Приштине (подразделение посольства России в Сербии).

Албанские власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость края от Сербии в 2008 году. Сербия, Россия и многие другие страны мира не признают косовский суверенитет. Для ряда стран, в первую очередь не признающих независимость Косово, местные власти ввели визовый режим — чтобы въехать в непризнанную республику, им нужно получать косовскую визу или иметь действующую шенгенскую визу.