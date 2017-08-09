В Лейпциге мужчина с кухонным ножом напал на женщину около вокзала

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Мужчина с кухонным ножом напал на женщину близ главного железнодорожного вокзала Лейпцига в немецкой федеральной земле Саксония, женщина получила тяжелые ранения, сообщила газета Welt со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел во вторник вечером, 56-летнюю женщину с тяжелыми ножевыми ранениями доставили в больницу. Полиция пока не знает мотив преступника, нападение произошло абсолютно внезапно, сообщили в полицейском управлении Лейпцига в среду утром.

Подозреваемый был обнаружен недалеко от места преступления. Ему 28 лет, он выходец из Ливии. Других подробностей пока не сообщается.