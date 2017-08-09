МЧС доставило гуманитарную помощь на Шри-Ланку

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. МЧС России доставило на пострадавшую от наводнений Шри-Ланку гуманитарную помощь, сообщили в среду в пресс-службе министерства.

"Самолет Ил-76 МЧС России успешно завершил доставку гуманитарной помощи в Республику Шри-Ланка. Он доставил населению, пострадавшему от наводнения, гуманитарную помощь общим весом около 32 тонн. Это передвижные электростанции, палатки и комплекты посуды", — уточнили в пресс-службе.

По данным местных властей, на Шри-Ланке в результате наводнений погибли более 150 человек, свыше 3 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

МЧС России уже помогало стране после сильнейшего цунами в 2004 году, тогда в зону бедствия были направлены российские спасатели, а аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" в 2005 году оказал помощь сотням пострадавших.