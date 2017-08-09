На севере Пакистана при столкновении с боевиками погибли четыре силовика

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 авг – РИА Новости. Четверо пакистанских силовиков погибли в столкновении с боевиками, готовившими теракт в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщила пресс-служба вооруженных сил Пакистана.

"Офицер и три солдата пожертвовали своими жизнями в попытке пресечь разрушительную террористическую активность", — говорится в пресс-релизе.

Спецслужбы получили информацию о том, что террористы укрываются в районе Шероткай города Тимергара. В ночь на среду военные совместно со службами безопасности начали спецоперацию.

Боевики оказали сопротивление силовикам. Один из них осуществил самоподрыв, другой был убит в перестрелке, еще один был задержан.

Провинция Хайбер-Пахтунхва является одним из наиболее нестабильных регионов Пакистана, где активно действуют террористические группировки, прежде всего, "Техрик-и-Талибан Пакистан". Регион стал одним из главных театров масштабной антитеррористической операции "Зарб-е-Азб" (Zarb-e-Azb) и последовавшей за ней операции "Радд-уль-Фасаад".