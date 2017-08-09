"Нафтогаз" заявил об успешной проверке ЕК готовности ГТС Украины к зиме

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) провела успешное тестирование готовности украинской газотранспортной системы (ГТС) к новому отопительному сезону, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что украинская ГТС работает в бесперебойном режиме, и что Киев гарантирует транспортировку российского газа в ЕС.

"Еврокомиссия провела успешное тестирование готовности украинской ГТС к новому отопительному сезону. Исследование проходило в соответствии с методологией и стандартами Европейского Союза… Оно предусматривало выявление рисков для украинской ГТС в отопительном сезоне 2017-2018 годов и анализ сценариев кризисных ситуаций, вероятности и последствий их наступления, а также обновление гидравлической модели, которая позволяет проводить моделирование ситуаций в ГТС с учетом реальных условий работы системы", — говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

В компании отметили, что подобное тестирование ГТС проводится уже второй год, а в целом рассчитано на три года.