Украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило об обысках в офисе

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Редакция украинского интернет-издания "Страна.ua" заявила, что в среду утром в офисе и квартирах сотрудников проводятся обыски.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) нашла на флешке, изъятой у главного редактора интернет-издания Игоря Гужвы, секретную информацию министерства обороны.

"В офисе "Страны" только что начался обыск. Кроме того, сотрудники СБУ ворвались в квартиры двух журналистов издания", — говорится в сообщении, размещенном на сайте "Страна.ua".

Разрешение на обыск выдал Печерский районный суд Киева. Как говорится в определении суда, обыск идет по делу о "разглашении государственной тайны".

"Это новое дело, которое фабрикуется против нас СБУ", — добавили в редакции.

Позже главред интернет-издания Гужва сообщил, что правоохранители в офисе и квартирах ищут флешку. "Обыски идут в редакции и еще у двух журналистов. Причем в устной форме сотрудники СБУ говорят, что ищут… флешку. Парадокс. Если они уже нашли флешку с гостайной, то зачем им еще одна. Рабочая версия — никакой гостайны ни на какой флешке найдено не было. Дело возбудили "от фонаря", — написал Гужва на своей странице в Facebook в среду.

По его мнению, дело возбудили, чтобы СБУ могла забрать у полиции изъятую технику и получить право на оперативно-розыскные действия. "Для нас каждый обыск как знак отличия. Значит, все правильно делаем. Будем продолжать работать", — добавил Гужва.

Главреда "Страны.ua" Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. Журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.