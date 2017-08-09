Конгрессмен от Гуама уверена в защищенности острова от угрозы КНДР

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Конгрессмен от территории Гуам Мадлен Бордалло заявила, что уверена в способности военных США защитить территорию от "вызывающей глубокую озабоченность" ядерной угрозы КНДР, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, Бордалло призвала президента США Дональда Трампа продемонстрировать "твердое руководство", работать с международным сообществом для деэскалации напряженности, а также остановить развитие оружейной программы Северной Кореи.

"Гуам остается в безопасности, и я уверена в способности военных США защитить наш остров и союзников в регионе", — цитирует агентство ее заявление.

Как сообщает агентство, губернатор Гуама Эдди Калво (Eddie Calvo) заявил, что остров подготовлен к любому развитию событий. Он планирует встретиться с военачальником Гуама и чрезвычайными службами для обсуждения состояния готовности территории. По его словам, никаких изменений в отношении уровня угрозы не внесено.

Ранее Северная Корея обнародовала заявление стратегических сил, в котором говорится о плане нанесения удара по району Гуама. Причем подчеркивается, что план вскоре будет доложен лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а затем может быть реализован в любой момент, когда главнокомандующий примет такое решение.