При землетрясении на северо-западе Китая пострадали три человека

ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Три человека пострадали в результате сильного землетрясения, произошедшего в среду утром в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Три сельских жителя были госпитализированы после того, как их дом обрушился в результате сильных толчков. О других пострадавших или разрушениях пока не сообщалось.

Согласно официальной информации, в радиусе 20 километров от эпицентра землетрясения проживают около 760 человек, в радиусе 50 километров — более 53 тысяч.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в уезде Цзинхэ в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в 07.27 по местному времени (2.27 мск).

Другое мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано около 770 афтершоков. По последним данным, жертвами землетрясения стали 13 человек, пострадали 175.