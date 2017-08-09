Япония следит за ситуацией с разработкой КНДР уменьшенного ядерного заряда

ТОКИО, 9 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Японии необходимо быть на уровне повышенной бдительности в связи с информацией о том, что КНДР может располагать уменьшенным ядерным зарядом, который может быть использован как боеголовка баллистических ракет, об этом перед журналистами заявил в среду министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Мы находимся на уровне (угрозы — ред.), когда необходимо проявлять четкость наблюдения и бдительность", — заявил министр.

В четверг газета Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что КНДР разработала уменьшенный ядерный заряд, который может быть использован как боеголовка для межконтинентальных ракет.

По данным издания, тем самым КНДР "преодолевает ключевой порог в том, чтобы стать полноценной ядерной державой", что происходит раньше, чем полагали в Вашингтоне, а реальное число ядерных боеголовок в КНДР выше, чем 60, как полагали власти США ранее.

С 2006 года КНДР провела пять испытаний ядерного оружия, последнее из которых состоялось 9 сентября 2016 года. Мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн, что вдвое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Пхеньян заявил, что был испытан как раз уменьшенный ядерный заряд, однако достоверных подтверждений этого не было предоставлено.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.