Данных о пострадавших в районе землетрясения в Китае россиянах не поступало

ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Информации о пострадавших гражданах России в районе мощного землетрясения в китайской провинции Сычуань пока не поступало, сообщил РИА Новости в среду представитель российской дипмиссии.

"К настоящему моменту информации о пострадавших в районе землетрясения россиянах не поступало, мы продолжаем уточнять информацию", — заявил представитель посольства.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано около 770 афтершоков. По последним данным, жертвами землетрясения стали 13 человек, пострадали 175.