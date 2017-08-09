США подтвердили участие в комиссии по делам военнопленных в Москве

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США подтвердили участие своей делегации в пленарном заседании российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, сообщил во вторник РИА Новости заместитель начальника управления министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите отечества Андрей Таранов.

Он возглавляет российскую делегацию на проходящих в Вашингтоне технических переговорах одной из рабочих групп комиссии.

Таранов напомнил, что предстоящий пленум будет 21-м, а предыдущий прошел в Вашингтоне в прошлом году.

"В Москве мы ждем представительную американскую делегацию и сегодня получили подтверждение того, что участие делегации планируется", — сказал Таранов, который является ответственным секретарем комиссии с российской стороны.

Он подчеркнул, что с американской стороны в комиссию, в частности, входят сенаторы и конгрессмены, с российской – депутаты Госдумы, члены Совета Федерации.

Как отметил Таранов, "повестка дня пленума будет согласована в сентябре во время технического визита представителя американской стороны в РФ, а также в октябре в ходе визита российской делегации в США". В целом же на заседании, по его словам, будут подведены итоги работы за минувший год и поставлены новые задачи.

Он также рассказал, что на территории США находятся сотни российских воинских захоронений. В последние месяцы были отслужены панихиды и проведены другие мероприятия на могилах русских воинов XIX века в разных штатах США и, по словам Таранова, в обозримом будущем можно ожидать подобных событий.

"Как оказалось, в США есть сотни российских воинских захоронений. Просто ранее никто не занимался их поиском на профессиональном уровне", — сказал Таранов.

Он отметил, что "во время работы нашей комиссии мы принимаем участие в различных торжественных мероприятиях". В частности, по его словам, "в рамках прошлого визита нашей делегации в США мы посетили несколько воинских захоронений, обнаруженных представительством МО РФ".