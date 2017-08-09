Заместитель Тиллерсона назвал беспочвенными слухи об увольнениях в госдепе

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан опроверг слухи о грядущих увольнениях в госдепартаменте и признал, что назначения нового руководства идут медленнее, чем хотелось бы, сообщило агентство Рейтер.

"Переустройство — это не синоним увольнений", — заявил Салливан дипломатам на закрытой встрече, о которой сообщили агентству два источника в госдепе.

При этом Салливан признал позднее на встрече с журналистами, что многие важные позиции в госдепе пока не заняты. Администрация Дональда Трампа пока что не выдвинула кандидатов на 86 из 131 должности в госдепартаменте, кандидатов по которым утверждает сенат.

"Никто не скажет, что мы довольны тем обстоятельством, что у нас пока не заполнены позиции заместителей и помощников госсекретаря, но мы напряженно работаем над этим", — сказал Салливан.

Слухи об увольнениях поползли по госдепу после того, как администрация президента Дональда Трампа предложила сократить бюджет американского внешнеполитического ведомства на 28% в следующем финансовом году. Этот бюджет, скорее всего, не пройдет в нынешнем виде голосование в конгрессе.