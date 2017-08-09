МИД Швеции выясняет причину задержания своих двух граждан по запросу Турции

СТОКГОЛЬМ, 8 авг – РИА Новости, Людмила Божко. МИД Швеции ведет интенсивную работу над выяснением причин, на основании которых задержаны два ее гражданина – один в Испании по запросу турецких властей, другой в самой Турции, говорится в заявлении главы МИД Швеции Маргот Валльстрём, опубликованном во вторник.

Третьего августа в аэропорту в Барселоне испанские власти по запросу Турции задержали писателя и журналиста Хамзу Ялчина (Hamza Yalcin), имеющего шведское и турецкое гражданство. Сообщается, что турецкие власти подозревают его в причастности к терроризму.

"МИД Швеции потребовал встретиться со шведским гражданином, которого арестовали в Барселоне, Испания. Основанием для его задержания стал международный ордер из Турции. МИД способствовал тому, чтобы ему предоставили адвокат, и работает над выяснением содержания обвинений", — пояснила Валльстрём, слова которой приводятся в сообщении для прессы.

59-летнего журналиста арестовали, когда тот находился в отпуске. В Швецию он переехал на жительство 30 лет назад, живет в Западной Швеции и многие годы сотрудничал с изданием Odak Dergisi, критикующим президента Турции Эрдогана и его власть.

Против задержания журналиста и с призывом к испанским властям отпустить его выступила шведская организация "Репортеры без границ".

В начале июля в Турции вместе с группой других правозащитников задержали и активиста из Швеции Али Гарави. Глава МИД Швеции заявила в этой связи, что над этим случаем "МИД работает интенсивно" и что в МИД исходят из того, что "Турция освободит Али Гавари, если не будут даны основания для обвинений".

Маргот Валльстрем в своем заявлении коснулась не только этих двух конкретных случаев ареста шведских граждан, но и выразила беспокойство развитием ситуации в Турции в целом.

"Развитие в Турции вызывает сильное беспокойство. И негативная тенденция, которую мы наблюдали в течение нескольких лет, за последнее время усилилась. Швеция непрерывно работает над тем, чтобы укрепить уважение прав человека в Турции", — заявила она.

Она также пояснила, что критическая позиция Швеции в отношении Турции доводится по каналам двустороннего диалога, а также в рамках ЕС и что Стокгольм содействует тому, чтобы вопрос о ситуации в Турции был обсужден главами МИД ЕС в самое ближайшее время.