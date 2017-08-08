Умер американский музыкант Глен Кэмпбэлл

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американский певец, гитарист и актер Глен Кэмпбелл скончался на 82-м году жизни во вторник, сообщает журнал Rolling Stone.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине нашего любимого мужа, отца, деда и легендарного певца и гитариста — Глена Трэвиса Кэмпбелла, (который ушел из жизни — ред.) в возрасте 81 года после длительной и мужественной борьбы с болезнью Альцгеймера", — приводит журнал заявление семьи Кэмпбелла.

Кэмпбэлл родился 22 апреля 1936 года в городе Брэнсон в штате Миссури. Обладатель премии "Грэмми" за лучший альбом 1968 года.