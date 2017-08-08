Пожар в центре Тбилиси локализовали

ТБИЛИСИ, 8 авг — РИА Новости. Сотрудникам пожарной службы и спасателям удалось локализовать пожар в парке Мтацминда в центре Тбилиси, передает агентство Sputnik Грузия ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

С пламенем боролись 70 пожарных. Причины возгорания и площадь пожара пока не известны.

"Пожар локализован. Нет опасности его распространения. Эвакуация людей из близлежащих районов не потребовалась", — сказала сотрудница пресс-службы.

Мтацминда, в переводе с грузинского "Святая гора", находится в центре Тбилиси. Это символ города и одно из излюбленных мест отдыха горожан и туристов. На вершине Мтацминда расположена тбилисская телебашня высотой 277,4 метра, самый большой городской парк с аттракционами, фуникулерной линией и рестораном на верхней станции. На склоне горы находится церковь Святого Давида и пантеон с многочисленными захоронениями выдающихся людей Грузии — известных писателей, артистов, ученых и национальных героев.