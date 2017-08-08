Госдеп пояснил дипломатам за рубежом, как обсуждать соглашение по климату

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США рекомендовал американским дипломатам в других странах избегать обсуждения с иностранными правительствами шагов администрации в отношении Парижского соглашения по климату, сообщило во вторник агентство Рейтер, в распоряжение которого попало соответствующее распоряжение госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Также указывается, что дипломаты в разговорах с иностранными собеседниками должны давать понять, что США готовы помогать другим странам в использовании полезных ископаемых.

По сведениям агентства, в документе, в частности, отмечается, что сотрудникам посольств следует ожидать вопросов вроде: "есть ли у США своя политика в связи с изменением климата" или "предпочитает ли администрация ископаемые энергоресурсы альтернативной энергетике".

Кроме того, при ответе на вопрос о процессе рассмотрения возможного возвращения США в Парижское соглашение дипломатам рекомендовано говорить следующее: "США изучают ряд факторов, и у меня нет информации по поводу деталей этого процесса или времени его реализации".

При этом, как сообщается в материале, в госдепартаменте уточняют, что "в данный момент нет планов по проведению новых переговоров по Парижскому соглашению". При этом подчеркивается, что "президент (США Дональд Трамп) нацелен на изучение возможностей для нового участия (в соглашении) с учетом опасений, связанных с возможностями экономического роста США и энергетической безопасностью".

США 4 августа официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями. В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.