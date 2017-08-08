МЧС направило гуманитарную помощь на Шри-Ланку, где произошло наводнение

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Около 32 тонн гуманитарной помощи направило МЧС России на Шри-Ланку, пострадавшую от наводнений, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня в соответствии с запросом Правительства Республики Шри-Ланка и поручением Правительства Российской Федерации из Москвы в Коломбо вылетел самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом. Он доставит населению, пострадавшему от наводнения, гуманитарную помощь общим весом около 32 тонн. Это — передвижные электростанции, палатки и комплекты посуды", — сказал собеседник агентства.

По его словам, глава МЧС России Владимир Пучков направил министру по ликвидации стихийных бедствий Шри-Ланки телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и готовность оказать помощь в ликвидации последствий сильнейшего наводнения, вызванного тропическим циклоном.

По данным местных властей, на Шри-Ланке погибли более 150 человек, свыше 3 тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы.

МЧС России уже помогало стране после сильнейшего цунами в 2004 году, тогда в зону бедствия были направлены и российские спасатели, а аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" в 2005 году оказал помощь сотням пострадавших.