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В мире

Районы в 14 штатах США погрузятся во тьму при солнечном затмении 21 августа

19:4208.08.2017
(обновлено: 20:05 08.08.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкФаза лунного затмения. Архивное фотоФаза лунного затмения. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Территории 14 штатов США погрузятся в кромешную темноту во время полного солнечного затмения 21 августа, сообщил портал timeanddate.com, который будет вести прямую трансляцию знаменательного события.

Модернизированные реактивные самолеты WB-57F. Архивное фото
© Фото : NASA’s Johnson Space Center/Norah Moran
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По его данным, полная темнота будет продолжаться примерно 2 минуты. Первым местом на континентальной части США, где можно увидеть затмение, станет маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Там оно будет наблюдаться с 9.04 утра по местному времени (19.04 мск).

В основном, по данным портала, в полную темноту будут погружаться малонаселенные районы. Помимо Орегона это коснется отдельных территорий в штатах Айдахо, Вайоминг, Небраска, Канзас, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Теннесси, Северная Каролина, Джорджия и Южная Каролина. Одним из немногих крупных городов, который полностью погрузится в темноту, станет Нэшвилл (штат Теннесси). Кроме того, полное затмение можно будет наблюдать в отдельных районах городов Канзас-сити (штат Канзас) и Канзас-сити (штат Миссури).

Фазы полного солнечного затмения, видимого с острова Тернате, Индонезия, 9 марта 2016
© REUTERS / Beawiharta
Ученые рассказали, когда произойдет последнее полное солнечное затмение
В Вашингтоне на пике затмения, который ожидается в 14.43 (21.43 мск), будет видна примерно лишь пятая часть солнца.

При этом специалисты напоминают, что для наблюдения за затмением необходимы специальные очки или защитные устройства, которые можно сделать даже своими руками.

В последний раз полное солнечное затмение по всей территории США можно было наблюдать 99 лет назад — 8 июня 1918 года.

Лунное затмение в разных странах мира
© AP Photo / Petros GiannakourisЧастичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.Частичное лунное затмение на мысе Сунион, Греция
© AP Photo / Petros Giannakouris
Частичное затмение Луны произошло вечером 7 августа. Луна в этот момент находилась на юго-западной части горизонта.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНа территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
На территории России его можно было видеть с 20:24 до 22:19 по московскому времени.
© AP Photo / Francisco SecoЗа два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.Частичное лунное затмение над парком Серро-дель-Тио-Пио в Мадриде
© AP Photo / Francisco Seco
За два часа Луна прошла через северную часть земной тени, погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВо время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.Фаза частичного лунного затмения, наблюдаемая в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Во время затмения произошло изменение цвета части лунного диска на бордово-красный.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiКрасный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Красный оттенок луны был вызван тем, что часть света, идущего от Солнца, проходила сквозь земную атмосферу, которая наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра. В результате голубой свет остался в атмосфере, а красный – прошел к Луне.
© AFP 2017 / Tibta PanginВ то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.Частичное лунное затмение над провинцией Северная Суматра, Индонезия
© AFP 2017 / Tibta Pangin
В то время, когда Земля закрыла от Луны солнечные лучи, спутник остыл на несколько десятков градусов.
© REUTERS / Darrin Zammit LupiВ России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.Частичное лунное затмение над Делимарой, Мальта
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
В России наблюдать за частичным лунным затмением можно было по всей стране, где была ясная погода.
© REUTERS / Jon NazcaИсключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.Частичное лунное затмение над Малагой, Испания
© REUTERS / Jon Nazca
Исключение составили только северо-западные районы страны, где был еще светлый вечер и Луна не успела взойти над горизонтом, а также полуостров Камчатка и Чукотка с окрестностями, где к этому времени уже наступило утро 8 августа.
© AP Photo / Michael ProbstСледующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.Частичное лунное затмение над Франкфуртом, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года. Его смогут увидеть жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов - там Луна появится только в самом конце затмения.
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