Районы в 14 штатах США погрузятся во тьму при солнечном затмении 21 августа

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Территории 14 штатов США погрузятся в кромешную темноту во время полного солнечного затмения 21 августа, сообщил портал timeanddate.com, который будет вести прямую трансляцию знаменательного события.

По его данным, полная темнота будет продолжаться примерно 2 минуты. Первым местом на континентальной части США, где можно увидеть затмение, станет маяк Yaquina Head в районе города Ньюпорт (штат Орегон). Там оно будет наблюдаться с 9.04 утра по местному времени (19.04 мск).

В основном, по данным портала, в полную темноту будут погружаться малонаселенные районы. Помимо Орегона это коснется отдельных территорий в штатах Айдахо, Вайоминг, Небраска, Канзас, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Теннесси, Северная Каролина, Джорджия и Южная Каролина. Одним из немногих крупных городов, который полностью погрузится в темноту, станет Нэшвилл (штат Теннесси). Кроме того, полное затмение можно будет наблюдать в отдельных районах городов Канзас-сити (штат Канзас) и Канзас-сити (штат Миссури).

В Вашингтоне на пике затмения, который ожидается в 14.43 (21.43 мск), будет видна примерно лишь пятая часть солнца.

При этом специалисты напоминают, что для наблюдения за затмением необходимы специальные очки или защитные устройства, которые можно сделать даже своими руками.

В последний раз полное солнечное затмение по всей территории США можно было наблюдать 99 лет назад — 8 июня 1918 года.