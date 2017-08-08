На выезде из Шарм-эш-Шейха перевернулся автобус с туристами

КАИР, 8 авг — РИА Новости. Двадцать шесть человек получили различные травмы в результате ДТП с автобусом на выезде из курортного города Шарм-эш-Шейх, сообщает портал "Аль-Ахрам".

По данным издания, авария произошла в двух километрах от главного выезда из туристического города. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на одном из поворотов, транспортное средство, принадлежащее одному из отелей курорта, перевернулось.

Все пассажиры автобуса были гражданами Египта. Они доставлены в клинику Шарм-эш-Шейха.