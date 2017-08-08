СМИ: документ о роли первой леди Франции обнародуют в конце лета

ПАРИЖ, 8 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Документ, описывающий роль супруги президента Франции Эммануэля Макрона в жизни государства, будет обнародован в конце августа или начале сентября, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на окружение Брижит Макрон.

В понедельник телеканал BFMTV сообщил, что Елисейский дворец отказался от идеи "устава первой леди", вместо которого опубликует в ближайшие дни "хартию прозрачности".

По данным Рейтер, в документе, который будет распространен в виде коммюнике, будет очерчена "общественная роль" и "возможности, которыми будет располагать" Брижит Макрон, в том числе — число ее оплачиваемых помощников.

Сейчас супруга президента располагает штатом из двух секретарей, пресс-атташе, начальника канцелярии и телохранителей.

Ранее сообщалось о резонансном предложении Эммануэля Макрона ввести специальный "устав первой леди". Предполагалось, что этот документ позволит законодательно обозначить официальную роль жены президента в государственных делах. В частности, документ предусматривал выделение госсредств на расходы супруги главы государства, которая в Елисейском дворце занимается в основном подготовкой приемов — в частности, составлением меню и посадкой гостей.

Предложение Макрона вызвало критику граждан, которые запустили сбор подписей с требованием отменить инициативу. Петицию уже поддержали более 280 тысяч человек, преодолев необходимую планку в 150 тысяч.