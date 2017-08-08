СМИ: испанский банк вернет деньги, украденные сотрудницей у россиянина

МАДРИД, 8 авг – РИА Новости. Испанский Caixabank должен будет вернуть 1,3 миллиона евро, похищенные сотрудницей банка у 80-летнего клиента из России, сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники в банке.
По данным El Mundo, банк проводит аудиторскую проверку, пытаясь выяснить, совершала ли сотрудница хищения со счетов других клиентов, и ее, скорее всего, уволят без права компенсации. "Только из-за одного евро можно предпринимать эти меры", — заявили источники, добавив, что ответственность за возвращение денег клиенту лежит на банке. "Они должны вернуть, хотя будут изучать все под лупой", — заявил источник.
Официально банк отказывается давать комментарии по этому делу. "Сейчас идет судебное расследование, и мы не можем давать никаких комментариев", — заявили РИА Новости в пресс-службе банка.
Большую часть времени она занимала должность заместителя директора отделения банка, а некоторое время даже его возглавляла, пишет газета, однако, как утверждают ее знакомые, "ей не нравилась такая ответственность". По словам знакомой, ни у кого не вызывало удивление, что у Аниты и ее мужа, предпринимателя в сфере строительства, есть деньги на дорогие поездки – многие думали, что это наследство, полученное после смерти матери несколько лет назад. Во всем остальном образ жизни супругов мало отличался от остальных жителей города.
В ходе расследования было установлено, что в общей сумме сотрудница похитила 1 282 560 евро. Женщину подозревают в фальсификации документов и мошенничестве. После дачи показаний ее отпустили на свободу до слушания дела по существу и вынесения судебного приговора.