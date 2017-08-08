СМИ: испанский банк вернет деньги, украденные сотрудницей у россиянина

МАДРИД, 8 авг – РИА Новости. Испанский Caixabank должен будет вернуть 1,3 миллиона евро, похищенные сотрудницей банка у 80-летнего клиента из России, сообщает газета El Mundo со ссылкой на свои источники в банке.

В конце июля РИА Новости сообщили в Гражданской гвардии Аликанте, что сотрудница одного из испанских банков похитила у гражданина РФ около 1,3 миллиона евро, хищения происходили на протяжении 25 лет. Выяснилось, что Анита Фустер Хонхе (Anita Fuster Jonge) работала сначала в Banco de Valencia, a после его поглощения в 2012 году Caixa Bank – в отделении этого банка в муниципалитете Рохалес (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия).

По данным El Mundo, банк проводит аудиторскую проверку, пытаясь выяснить, совершала ли сотрудница хищения со счетов других клиентов, и ее, скорее всего, уволят без права компенсации. "Только из-за одного евро можно предпринимать эти меры", — заявили источники, добавив, что ответственность за возвращение денег клиенту лежит на банке. "Они должны вернуть, хотя будут изучать все под лупой", — заявил источник.

Официально банк отказывается давать комментарии по этому делу. "Сейчас идет судебное расследование, и мы не можем давать никаких комментариев", — заявили РИА Новости в пресс-службе банка.

El Mundo также сообщает, что Аниту Фустер Хонхе на протяжении 30 лет считали "образцовой сотрудницей", которую высоко ценили клиенты. Банк, где она работала, находится в городе Сьюдад Кесада де Рохалес, где из 18 тысяч жителей три четверти – иностранцы, выходцы из 82 стран. Сама Анита наполовину голландка (по матери), наполовину испанка. Родилась она в Голландии. Говорит на испанском, голландском, английском и немецком языках.

Большую часть времени она занимала должность заместителя директора отделения банка, а некоторое время даже его возглавляла, пишет газета, однако, как утверждают ее знакомые, "ей не нравилась такая ответственность". По словам знакомой, ни у кого не вызывало удивление, что у Аниты и ее мужа, предпринимателя в сфере строительства, есть деньги на дорогие поездки – многие думали, что это наследство, полученное после смерти матери несколько лет назад. Во всем остальном образ жизни супругов мало отличался от остальных жителей города.

Ранее в Гражданской гвардии Аликанте РИА Новости сообщили, что 80-летний гражданин России в 1992 году открыл долларовый счет в одном из банков муниципалитета Рохалес (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия). Обслуживанием счета все это время занималась одна и та же сотрудница. Когда он приезжал в Испанию, то обращался за выписками в отделение, однако сотрудница предоставляла фальшивые документы. В последний раз он запросил более детальную выписку и обнаружил, что у него не хватает порядка 1,3 миллиона евро.

В ходе расследования было установлено, что в общей сумме сотрудница похитила 1 282 560 евро. Женщину подозревают в фальсификации документов и мошенничестве. После дачи показаний ее отпустили на свободу до слушания дела по существу и вынесения судебного приговора.