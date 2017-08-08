Путин: совместная работа силовиков должна повысить безопасность в Абхазии

ПИЦУНДА (Абхазия), 8 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что совместная работа силовых структур России и Абхазии повысит уровень безопасности туристов в республике.

"Вы практически перечислили все направления нашего взаимодействия, я бы, наверное, еще вспомнил о совместной нашей работе в области обеспечения обороноспособности республики. Объединенная группировка развивается на очень хорошей, солидной базе, у нас есть договоренности и по дальнейшим шагам", — сказал Путин на встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой.

Кроме того, он упомянул и о договоренностях по организации информационно-координационного центра министерств внутренних дел России и Абхазии. "Конечно, это очень важная составляющая. Имею в виду и что сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой", — сказал президент РФ.

"Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов", — добавил Путин.

В июле в Гудаутском районе Абхазии двое преступников, вооруженных пистолетами и ножами, ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они потребовали отдать им все ценности, а когда один из мужчин стал сопротивляться, нанесли ему смертельные ножевые ранения. Вскоре нападавшие были задержаны, им предъявлены обвинения.