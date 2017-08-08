Абхазия планирует подписать с Россией соглашение о медстраховании

Встреча президента России Владимира Путина и президента Абхазии Рауля Хаджимба в Пицунде

Встреча президента России Владимира Путина и президента Абхазии Рауля Хаджимба в Пицунде

ПИЦУНДА, 8 авг — РИА Новости. Власти Абхазии ожидают подписания соглашения с РФ о медицинском страховании в ходе визита в страну президента России Владимира Путина, передает во вторник агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Ранее сообщалось, что Путин во вторник прибыл в Абхазию, ожидается его встреча с главой республики Раулем Хаджимбой.

"В ходе рабочей поездки президента России Владимира Путина в Абхазию планируется подписание соглашения о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, соглашение позволит постоянно проживающим в Абхазии гражданам России получать медицинскую помощь на территории РФ по полисам обязательного медицинского страхования.

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