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В мире

Тиллерсон призвал Таиланд сократить торговые связи с КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (710)
16:2308.08.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАНГКОК, 8 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил пятичасовой визит в Таиланд, главным образом, чтобы попытаться убедить Бангкок сократить торгово-экономические связи с КНДР, сообщает во вторник информационное агентство Рейтер.

Противодействие Северной Корее

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Во время переговоров с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем и затем в ходе встречи с премьер-министром генералом Праютом Чан-Оча Тиллерсон призвал Таиланд активнее сокращать объем торгово-экономических отношений с Северной Кореей, чтобы ограничить рост финансовых ресурсов КНДР, которые могут быть использованы для развития атомной и ракетной программ, сообщает агентство.

Интернет-версия таиландской газеты "Матичон" сообщает, что после встречи с госсекретарем США министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай заявил журналистам, что Таиланд в своих отношениях с Северной Кореей следует линии ООН.

"Мы последовательны в своих действиях, как подобает членам ООН. В этом году объем торгово-экономических отношений Таиланда с КНДР уже сократился на 94%", — сказал глава МИД Таиланда.

Взлеты и падения не помешают развитию отношений США с Таиландом

Трансляция новостей о втором запуске баллистической ракеты КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© REUTERS / Kyodo
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Госсекретарь США выступил в американском посольстве перед гражданами США, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут развивать отношения с Таиландом, несмотря на взлеты и падения.

Визит Тиллерсона стал первым визитом официального лица США на уровне кабинета с 2014 года, когда администрация президента Барака Обамы сократила политическое и военно-техническое сотрудничество с Таиландом из-за военного переворота, в результате которого было свергнуто демократически избранное правительство. Администрация президента Дональда Трампа после прихода к власти в США проявила интерес к активизации отношений с Таиландом — старейшим торговым партнером Америки и важным союзником США вне рамок НАТО в Юго-Восточной Азии.

Военная техника во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Завершая визит, госсекретарь США посетил зал Большого королевского дворца, в котором проходит прощание со скончавшимся в октябре прошлого года королем Таиланда Пхумипхоном Адулъядетом (Рамой X), и оставил запись в книге соболезнований королевской семье и таиландскому народу в связи с кончиной монарха, царствовавшего в Таиланде 70 лет.

Таиланд необходим США как союзник в Юго-Восточной Азии

Во время своего краткого визита в Таиланд Тиллерсон не фокусировал внимания на проблемах обеспечения прав человека при военном правительстве. Это вызвало сильное недовольство представителей международных, в том числе американских, правозащитных организаций, сообщает Рейтер.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Аналитики агентства полагают, что это говорит о том, для США сейчас важнее восстановление отношений с Таиландом как союзником. Возможно, это объясняется не только желанием Вашингтона добиться сворачивания ядерной и ракетной программ КНДР, но и увеличивающимся влиянием Китая в Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении агентства.

Ветеран таиландской журналистики и политический аналитик Кави Чонгкиттавон в статье, опубликованной во вторник газетой Bangkok Post, пишет, что одной из основных задач для США в регионе сейчас является восстановление их влияния в Ассоциацции государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), упавшего за счет роста влияния КНР и ухудшения отношений с Таиландом — одним из традиционных лидеров регионального блока. По словам Чонгкиттавона, возобновление отношений с Таиландом в полном объеме может стать важным инструментом в повышении роли США в АСЕАН и в их противодействии влиянию Китая и других крупных держав в регионе.

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