Тиллерсон призвал Таиланд сократить торговые связи с КНДР

БАНГКОК, 8 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил пятичасовой визит в Таиланд, главным образом, чтобы попытаться убедить Бангкок сократить торгово-экономические связи с КНДР, сообщает во вторник информационное агентство Рейтер.
Противодействие Северной Корее
Интернет-версия таиландской газеты "Матичон" сообщает, что после встречи с госсекретарем США министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай заявил журналистам, что Таиланд в своих отношениях с Северной Кореей следует линии ООН.
"Мы последовательны в своих действиях, как подобает членам ООН. В этом году объем торгово-экономических отношений Таиланда с КНДР уже сократился на 94%", — сказал глава МИД Таиланда.
Взлеты и падения не помешают развитию отношений США с Таиландом
Визит Тиллерсона стал первым визитом официального лица США на уровне кабинета с 2014 года, когда администрация президента Барака Обамы сократила политическое и военно-техническое сотрудничество с Таиландом из-за военного переворота, в результате которого было свергнуто демократически избранное правительство. Администрация президента Дональда Трампа после прихода к власти в США проявила интерес к активизации отношений с Таиландом — старейшим торговым партнером Америки и важным союзником США вне рамок НАТО в Юго-Восточной Азии.
Таиланд необходим США как союзник в Юго-Восточной Азии
Во время своего краткого визита в Таиланд Тиллерсон не фокусировал внимания на проблемах обеспечения прав человека при военном правительстве. Это вызвало сильное недовольство представителей международных, в том числе американских, правозащитных организаций, сообщает Рейтер.
Ветеран таиландской журналистики и политический аналитик Кави Чонгкиттавон в статье, опубликованной во вторник газетой Bangkok Post, пишет, что одной из основных задач для США в регионе сейчас является восстановление их влияния в Ассоциацции государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), упавшего за счет роста влияния КНР и ухудшения отношений с Таиландом — одним из традиционных лидеров регионального блока. По словам Чонгкиттавона, возобновление отношений с Таиландом в полном объеме может стать важным инструментом в повышении роли США в АСЕАН и в их противодействии влиянию Китая и других крупных держав в регионе.