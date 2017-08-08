Тиллерсон призвал Таиланд сократить торговые связи с КНДР

БАНГКОК, 8 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил пятичасовой визит в Таиланд, главным образом, чтобы попытаться убедить Бангкок сократить торгово-экономические связи с КНДР, сообщает во вторник информационное агентство Рейтер.

Противодействие Северной Корее

Во время переговоров с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем и затем в ходе встречи с премьер-министром генералом Праютом Чан-Оча Тиллерсон призвал Таиланд активнее сокращать объем торгово-экономических отношений с Северной Кореей, чтобы ограничить рост финансовых ресурсов КНДР, которые могут быть использованы для развития атомной и ракетной программ, сообщает агентство.

Интернет-версия таиландской газеты "Матичон" сообщает, что после встречи с госсекретарем США министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай заявил журналистам, что Таиланд в своих отношениях с Северной Кореей следует линии ООН.

"Мы последовательны в своих действиях, как подобает членам ООН. В этом году объем торгово-экономических отношений Таиланда с КНДР уже сократился на 94%", — сказал глава МИД Таиланда.

Взлеты и падения не помешают развитию отношений США с Таиландом

Госсекретарь США выступил в американском посольстве перед гражданами США, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут развивать отношения с Таиландом, несмотря на взлеты и падения.

Визит Тиллерсона стал первым визитом официального лица США на уровне кабинета с 2014 года, когда администрация президента Барака Обамы сократила политическое и военно-техническое сотрудничество с Таиландом из-за военного переворота, в результате которого было свергнуто демократически избранное правительство. Администрация президента Дональда Трампа после прихода к власти в США проявила интерес к активизации отношений с Таиландом — старейшим торговым партнером Америки и важным союзником США вне рамок НАТО в Юго-Восточной Азии.

Таиланд необходим США как союзник в Юго-Восточной Азии

Завершая визит, госсекретарь США посетил зал Большого королевского дворца, в котором проходит прощание со скончавшимся в октябре прошлого года королем Таиланда Пхумипхоном Адулъядетом (Рамой X), и оставил запись в книге соболезнований королевской семье и таиландскому народу в связи с кончиной монарха, царствовавшего в Таиланде 70 лет.

Во время своего краткого визита в Таиланд Тиллерсон не фокусировал внимания на проблемах обеспечения прав человека при военном правительстве. Это вызвало сильное недовольство представителей международных, в том числе американских, правозащитных организаций, сообщает Рейтер.

Аналитики агентства полагают, что это говорит о том, для США сейчас важнее восстановление отношений с Таиландом как союзником. Возможно, это объясняется не только желанием Вашингтона добиться сворачивания ядерной и ракетной программ КНДР, но и увеличивающимся влиянием Китая в Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении агентства.

Ветеран таиландской журналистики и политический аналитик Кави Чонгкиттавон в статье, опубликованной во вторник газетой Bangkok Post, пишет, что одной из основных задач для США в регионе сейчас является восстановление их влияния в Ассоциацции государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), упавшего за счет роста влияния КНР и ухудшения отношений с Таиландом — одним из традиционных лидеров регионального блока. По словам Чонгкиттавона, возобновление отношений с Таиландом в полном объеме может стать важным инструментом в повышении роли США в АСЕАН и в их противодействии влиянию Китая и других крупных держав в регионе.