МККК обеспокоен участившимися авиаударами по мирному населению в Йемене

ЖЕНЕВА, 8 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного креста обеспокоен участившимися случаями авиаударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Йемене, говорится в заявлении МККК, распространенном во вторник.

"Мы глубоко сожалением о тенденции, согласно которой публичные места, такие как рынки или частные дома, становятся целью противоборствующих сторон. Это схема, которая противоречит основным законам вооруженного конфликта, должна прекратиться. Мирное население продолжает платить слишком высокую цену в этом конфликте", — приводятся в заявлении слова представителя МККК в Йемене Александра Фэйта.

В документе отмечается, что авиаудары по мирной инфраструктуре участились в провинциях Сада и Таиз. Последний подобный инцидент произошел 4 августа и привел к гибели девяти и ранению трех человек в возрасте от 3 до 80 лет.

В МККК вновь призывают все стороны конфликта уважать международное гуманитарное право, обеспечить безопасность мирных жителей и прекратить обстрелы гражданских объектов.