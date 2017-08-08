МККК обеспокоен участившимися авиаударами по мирному населению в Йемене

ЖЕНЕВА, 8 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международный комитет Красного креста обеспокоен участившимися случаями авиаударов по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Йемене, говорится в заявлении МККК, распространенном во вторник.
В документе отмечается, что авиаудары по мирной инфраструктуре участились в провинциях Сада и Таиз. Последний подобный инцидент произошел 4 августа и привел к гибели девяти и ранению трех человек в возрасте от 3 до 80 лет.
В МККК вновь призывают все стороны конфликта уважать международное гуманитарное право, обеспечить безопасность мирных жителей и прекратить обстрелы гражданских объектов.