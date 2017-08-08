Россия поучаствует во встрече в США с семьями пропавших на Корейской войне

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Представители РФ планируют участие 10-11 августа в организуемой Пентагоном встрече с семьями военных, пропавших без вести в ходе войны в Корее в 1950-1953 годах, сообщил журналистам начальник управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

"Десятого-одиннадцатого августа планируется участие членов российской делегации в ежегодной встрече Агентства Министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести с членами семей военнослужащих, пропавших без вести во время войны в Корее и в период "холодной войны". Визит Российской делегации завершится в субботу, 12 августа", — сказал он.

Корейская война — вооруженный конфликт 1950-1953 годов между Корейской народно-демократической республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея). Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи — вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН.