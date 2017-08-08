Силовики оборудуют позиции на территории школы в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (55)

ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Украинские силовики оборудуют позиции на территории школы в подконтрольном им городе Попасная на линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"С целью размещения военнослужащие десятой бригады ВСУ осуществили захват здания школы города Попасная. В данный момент на прилегающей территории выполняются фортификационные работы", — заявил Марочко на брифинге.