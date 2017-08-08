Макрон уйдет в отпуск на несколько дней

ПАРИЖ, 8 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время отправится в отпуск, который продлится несколько дней, передает во вторник газета Figaro.

Сообщается, что летний отдых президента начнется после заседания кабинета министров в среду. О том, куда и с кем поедет глава государства, не сообщается. Известно лишь, что отдыхать он будет во Франции.

"Президент будет готов вернуться к работе в любой момент", — приводит газета слова администрации французского лидера.

В рабочих планах Макрона, распространенных в конце прошлой недели Елисейским дворцом, содержится информация о его встречах лишь до утра среды. После заседания кабмина, которое начнется в 10.00 местного времени (11.00 мск), никаких сведений о программе президента нет.

Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в начале августа министры отправятся в двухнедельный отпуск, но должны быть готовы оперативно вернуться к работе в случае необходимости.