ЕСПЧ не комментирует сроки рассмотрения жалобы Нурматова

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Страсбургский суд не комментирует детали поданной против России жалобы журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз).

"Обратите внимание на то, что мы не можем предоставить вам информацию в ответ на ваш запрос", — указали РИА Новости в ЕСПЧ, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится рассмотрение жалобы Нурматова и когда можно ожидать по ней решения.

Во вторник Мосгорсуд изменил решение Басманного суда о выдворении из России Нурматова из-за соответствующего постановления ЕСПЧ. Пока идет разбирательство в Страсбургском суде по жалобе журналиста, Нурматов будет находиться в центре временного содержания в Москве.

Басманный суд Москвы ранее постановил выдворить из России Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала "Новая газета" на своем сайте, Нурматов, которому было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали 1 августа в Москве рядом с редакцией.

По данным источника в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"*.

Ранее в "Новой газете" заявляли, что не верят, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны своего журналиста Нурматова. В редакции выразили надежду на то, что федеральные органы власти прислушаются к просьбе не выдворять из страны Нурматова, тем более что его родственники живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".

*Террористическая организация, запрещенная в России