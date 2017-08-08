К арестованному блогеру Муравицкому второй день не пускают адвоката

ЖИТОМИР, 8 авг – РИА Новости. Дежурные СИЗО, в котором содержится блогер Василий Муравицкий, отказались пустить адвоката к своему подзащитному, сославшись на то, что рабочий день уже закончился, сообщает РИА Новости Украина.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан и создании террористической организации. В СБУ утверждают, что статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". По заявлению прокуратуры, Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он находится под арестом.

Житомирская организация союза журналистов Украины пригласила адвоката Андрея Гожего в качестве защитника Муравицкого. Как сообщает интернет-издание " Патриот ", Гожий прибыл в житомирский СИЗО для личной встречи с подзащитным в 16:45, однако дежурные ответили, что рабочий день уже закончен, и отказались пустить адвоката. Какие-либо заявления от юриста они тоже не стали брать, поскольку "на работе никого нет". При этом, как отмечает издание, у других посетителей и сотрудников Нацполиции бумаги продолжали принимать.

Не добившись личного общения с подзащитным, Гожий потребовал встречи с ответственным лицом, на что получил категорический отказ.

"Для того, что бы задокументировать грубейшее нарушение европейского и украинского права главный редактор газеты "Патриот" Андрей Лактионов начал снимать репортаж, но выбежавший мужчина, который представился начальником, напал на Лактионова и попытался отобрать камеру, вызвав группу быстрого реагирования, которая и "выкинула" журналиста и адвоката с КПП", — добавили в издании.

Гожий выразил обеспокоенность, что за ночь с подзащитным может быть проведена "воспитательная беседа", чтобы тот отказался от услуг адвоката, предоставленного журналистским сообществом.

Ранее Гожий высказывал мнение, что обвинения против Муравицкого не обоснованы, а его арест является политической расправой.

Обвинения против блогера раскритиковали в Союзе журналистов Украины. В Общественной палате России его арест назвали очевидным примером нарушения свободы слова и направили обращения в международные организации. Российским МИД призвал страны ОБСЕ и Совет Европы осудить политику Киева в отношении СМИ.

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