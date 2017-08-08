Турция одобрила визит немецких депутатов на базу НАТО в Конье 8 сентября

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Турция одобрила визит немецких депутатов оборонного комитета на базу НАТО в Конье, по предварительным данным, визит запланирован на 8 сентября, сообщил во вторник немецкий телеканал ARD.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Турция попросила перенести запланированный на 17 июля визит депутатов оборонного комитета.

Телеканал отмечает, что в этот раз планируемый визит должен состояться под руководством не немецкого бундестага, а парламентской ассамблеи НАТО и в сопровождении замгенсека альянса Роуз Гетемюллер. Соответствующее письменное уведомление Гетемюллер было направлено в понедельник в Берлин. Во время визита пройдет встреча с размещенными на базе в Конье немецкими военнослужащими.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу решения турецких властей отложить визит. Опасения НАТО связаны с возможным выводом немецких войск с базы в Конье, который может повлиять на уровень поддержки международной коалиции по борьбе с ИГ* со стороны альянса. Как отмечает телеканал, эти опасения заставили НАТО занять активную посредническую позицию между Германией и Турцией.

Девятого июля начался вывод немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции. На базе находились почти 260 военнослужащих бундесвера, которые обслуживали полеты ударно-разведывательных истребителей "Торнадо" и самолетов-заправщиков в рамках миссии коалиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России