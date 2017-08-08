Пожилая ирландка станцевала под главный хит лета

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пэт Форчен, 88-летняя ирландка, станцевала под главный хит этого лета Despacito в исполнении пуэрториканского певца Луиса Фонси. На видео женщину запечатлела ее дочь Кэролайн Форчен-Луфри.

В ролике пожилая женщина с улыбкой танцует, пробуя разные движения. Иногда к ней присоединяется другая женщина.

В интервью ирландской версии газеты The Independent Кэролайн рассказала, что ее мать — "самый позитивный человек" из всех, кого она знала.

"Она такая независимая, она влюблена в каждую минуту своей жизни", — добавила девушка.

На прошлой неделе клип на песню Despacito возглавил список самых просматриваемых видео на YouTube. На момент написания заметки ролик посмотрели более 3,075 миллиарда раз.