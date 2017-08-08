Неизвестные "обезглавили" трех динозавров в австралийском музее

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Неизвестные отпилили головы у трех дорогостоящих моделей динозавров в австралийском Национальном музее динозавров, сообщает издание Huffington Post Australia.
Как пишет издание, модели динозавров находились в расположенной на улице части экспозиции. Чтобы добраться до них, преступники должны были перелезть через забор высотой 1,2 метра. Полиция полагает, головы динозавров отпили с помощью шлифовальной машины или ножовки.
Police release CCTV of property damage at National Dinosaur Museum on Saturday night. More here: https://t.co/7FGkf8v9oU pic.twitter.com/VQrdTwwk7R— ACT Policing (@ACTPolicing) 8 августа 2017 г.
Инцидент произошел в субботу. На данный момент злоумышленников и головы динозавров найти не удалось. Сотрудник музея сообщил, что ущерб оценивается в несколько тысяч долларов.
Отмечается, что это уже четвертый аналогичный случай в истории музея. Впервые в 2013 году динозавр был украден также из расположенной на улице экспозиции музея.
Three raptor heads were removed with an angle grinder or hacksaw at National Dinosaur Museum on Saturday night. https://t.co/7FGkf8dy0k pic.twitter.com/fR3DDB7SHV— ACT Policing (@ACTPolicing) 7 августа 2017 г.