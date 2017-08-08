BI рассказал, как Россия может ответить на новые санкции США

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Портал Business Insider объяснил, как Москва может ответить на санкции США, воспользовавшись своими рычагами давления на страны ЕС.

"Если Россия примет новые ответные меры против США, лучший вариант сделать это — через ее энергетические поставки, особенно те, что приходятся на Европу", — пишут авторы.

В статье приводится подробная статистика по европейскому импорту нефти и газа. Более 50% потребляемой энергии ЕС закупает из других стран. На эти 50% приходится 90% нефти и 66% природного газа — больше, чем в любом другом регионе мира.

При этом одни европейские страны сильнее зависят от поставок энергии, чем другие. Ряд из них импортируют более 30% своей энергии. Германия, крупнейшая экономика ЕС, импортирует более 60%, Франция, третья экономика союза, около 45%.

В Восточной Европе зависимость некоторых стран еще выше. Венгрия, Австрия и Словакия импортируют примерно 60-65% энергии. Литва — 75%, Латвия — 45%, Болгария — 37%, Чехия — 32%, Эстония — 19%, Румыния — 17%. "Большая часть этой энергии приходит из России", — подчеркивают авторы.

"На самом деле на долю России приходятся более 70% поставок нефти и газа, используемых в Болгарии, Латвии, Литве, Венгрии, Словакии и Финляндии. Она поставляет 62% природного газа и 56% нефти, используемых в Чехии и 53% природного газа и 90% нефти, используемых в Польше", — говорится в статье.

Россия сознательно использует эту зависимость в своих целях — в частности, для экономического давления на страны, которые могут представлять для нее угрозу, пишут авторы далее.

На фоне этого страны ЕС по-разному строят свою внешнюю политику. Так, Франция, которая большую часть нефти и газа получает из Африки и Ближнего Востока, может позволить себе более агрессивный подход по отношению к Москве. Германия — нет, поскольку больше половины своего природного газа и 35% нефти она получает из России.

"В связи с этим Берлину приходится аккуратно балансировать между своим главным благодетелем в сфере безопасности, США, и своим главным поставщиком энергии, Россией", — делают вывод авторы.

В конце июля конгресс США принял законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. 2 августа его подписал Дональд Трамп. В документе прописан ряд ограничительных мер в отношении российской экономики, а также против европейских компаний, принимающих участие в российских нефтяных и газовых проектах —в частности, в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Еще до подписания закона Трампом Владимир Путин объявил о сокращении американской дипмиссии в России до 455 человек, а также о запрете посольству США в Москве пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на Дорожной улице.

Санкции жестко критиковали в Евросоюзе — так, министр экономики Германии Бригитта Циприс назвала законопроект конгресса нарушением международного права. В свою очередь, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) призвала глав государств и правительств ЕС, США и России выработать такую линию поведения, которая позволила бы "отделять бизнес от политики".

