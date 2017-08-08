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В мире

BI рассказал, как Россия может ответить на новые санкции США

Сюжет:
Новые санкции США против России (233)
10:0808.08.2017
(обновлено: 10:13 08.08.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗнак газопровода. Архивное фотоЗнак газопровода. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Портал Business Insider объяснил, как Москва может ответить на санкции США, воспользовавшись своими рычагами давления на страны ЕС.

Газотранспортная система. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Усиливают неопределенность": S&P раскритиковал новые санкции США против РФ

"Если Россия примет новые ответные меры против США, лучший вариант сделать это — через ее энергетические поставки, особенно те, что приходятся на Европу", — пишут авторы.

В статье приводится подробная статистика по европейскому импорту нефти и газа. Более 50% потребляемой энергии ЕС закупает из других стран. На эти 50% приходится 90% нефти и 66% природного газа — больше, чем в любом другом регионе мира.

При этом одни европейские страны сильнее зависят от поставок энергии, чем другие. Ряд из них импортируют более 30% своей энергии. Германия, крупнейшая экономика ЕС, импортирует более 60%, Франция, третья экономика союза, около 45%.

В Восточной Европе зависимость некоторых стран еще выше. Венгрия, Австрия и Словакия импортируют примерно 60-65% энергии. Литва — 75%, Латвия — 45%, Болгария — 37%, Чехия — 32%, Эстония — 19%, Румыния — 17%. "Большая часть этой энергии приходит из России", — подчеркивают авторы.

"На самом деле на долю России приходятся более 70% поставок нефти и газа, используемых в Болгарии, Латвии, Литве, Венгрии, Словакии и Финляндии. Она поставляет 62% природного газа и 56% нефти, используемых в Чехии и 53% природного газа и 90% нефти, используемых в Польше", — говорится в статье.

Россия сознательно использует эту зависимость в своих целях — в частности, для экономического давления на страны, которые могут представлять для нее угрозу, пишут авторы далее.

На фоне этого страны ЕС по-разному строят свою внешнюю политику. Так, Франция, которая большую часть нефти и газа получает из Африки и Ближнего Востока, может позволить себе более агрессивный подход по отношению к Москве. Германия — нет, поскольку больше половины своего природного газа и 35% нефти она получает из России.

"В связи с этим Берлину приходится аккуратно балансировать между своим главным благодетелем в сфере безопасности, США, и своим главным поставщиком энергии, Россией", — делают вывод авторы.

Президент США Дональд Трамп. 22 июля 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
"Дефективный закон": почему Трамп поддержал антироссийские санкции

В конце июля конгресс США принял законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. 2 августа его подписал Дональд Трамп. В документе прописан ряд ограничительных мер в отношении российской экономики, а также против европейских компаний, принимающих участие в российских нефтяных и газовых проектах —в частности, в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Еще до подписания закона Трампом Владимир Путин объявил о сокращении американской дипмиссии в России до 455 человек, а также о запрете посольству США в Москве пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на Дорожной улице.

Санкции жестко критиковали в Евросоюзе — так, министр экономики Германии Бригитта Циприс назвала законопроект конгресса нарушением международного права. В свою очередь, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) призвала глав государств и правительств ЕС, США и России выработать такую линию поведения, которая позволила бы "отделять бизнес от политики".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

 

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