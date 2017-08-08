Участники совещания Россия-АСЕАН одобрили заявления по борьбе с терроризмом

МАНИЛА, 8 авг — РИА Новости. Участники совещания Россия-АСЕАН на Филиппинах одобрили заявления по борьбе с терроризмом и согласовали более 20 экономических проектов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы (на совещании Россия-АСЕАН) одобрили дорожную карту по выполнению тех рекомендаций, которые были представлены в контексте этого саммита группой видных деятелей на рассмотрение президентов. Одобрили отдельные заявления, мобилизующие нас на более активное сотрудничество в борьбе с терроризмом", — сказал он журналистам.

По словам Лаврова, участники встречи одобрили программу действий по противодействию наркотрафику. Кроме того, стороны подтвердили готовность увеличивать количество стипендий, которые выделяются коллегам из АСЕАН для подготовки кадров для правоохранительных органов в российских высших учебных заведениях МВД и ФСБ России.

"Договорились также о продвижении нашего экономического сотрудничества, здесь много резервов. Согласовали более 20 проектов, которые сейчас находятся в работе и которые будут рассмотрены на встрече министров экономики России и АСЕАН, которая состоится в сентябре этого года", — отметит глава МИД РФ.

Он сообщил, что в сентябре также на полях Восточноэкономического форума пройдёт диалог бизнес кругов России и АСЕАН.