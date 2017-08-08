Япония хочет как можно скорее заполучить новые противоракеты SM-3 и PAC-3

ТОКИО, 8 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония намерена как можно скорее заполучить противоракеты SM-3 Block IIA и модернизированные PAC-3 (MSE) для защиты от угроз баллистических ракет, говорится в опубликованной в Токио "Белой книге" по обороне за 2017 год.

"Приобретение и размещение ракет SM-3 Block IIA запланировано на 2021 год", — говорится в "Белой книге".

Эти ракеты совместно разрабатываются Японией и США с 2006 года для оснащения ими кораблей с системой раннего обнаружения "Иджис" (Aegis). Боевое размещение этих ракет было намечено изначально на 2018 год. Согласно данным министерства обороны, в 2020 году число японских кораблей "Иджис" возрастет с четырех до восьми.

Что касается ракет PAC-3 MSE для зенитного ракетного комплекса Patriot, то для их скорейшего размещения были предусмотрены средства в дополнительном бюджете на 2016 год. Размещенные сейчас в Японии ракеты PAC-3 имеют радиус действия от 15 до 20 километров, а модернизированные системы позволят удвоить эту дальность.

Министерство обороны Японии мотивирует такие приготовления тем, что ситуация с безопасностью страны, как отмечается в "Белой книге", становится все более серьезной, неся новые вызовы и дестабилизирующие факторы. В частности, названа ракетная и ядерная угроза со стороны КНДР, модернизация и усиление военной активности соседних стран, прежде всего Китая, а также действия международных террористов в глобальном масштабе.

Согласно "Белой книге", минобороны Японии планирует разместить дополнительные части наземных сил самообороны на отдаленных юго-западных островах Амамиосима, Миякодзима и Исигаки, а также создать экспедиционную бригаду морской пехоты с полными функциями выполнения морских десантных операций.