В Мексике несколько школ закрыли из-за приближения тропического шторма

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министерство образования мексиканского штата Кинтана-Роо распорядились закрыть несколько школ в штате в связи с приближением тропического шторма "Франклин", сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что занятия в школах будут отменены в понедельник и вторник.

Тропический шторм "Франклин" сформировался в воскресенье. Сейчас он находится в 249 километрах к востоку от мексиканского города Четумаль. Шторм движется со скоростью 21 километр в час, скорость ветра достигает 97 километров в час.

По данным СМИ, шторм может пройти рядом с главными местами добычи нефти государственной нефтяной компании Pemex. Компания сообщила, что внимательно следит за движением шторма "Франклин".