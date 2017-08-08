Глава китайского МИД выразил поддержку Филиппинам в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 8 авг — РИа Новости, Анна Раткогло. Глава МИД Китая Ван И выразил поддержку властям Филиппин в их борьбе с терроризмом, а также подчеркнул готовность КНР оказать стране содействие в восстановительных работах по окончанию конфликта, говорится в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что подобные заявления необходимо делать с таких крупных площадок, как нынешний саммит АСЕАН.
"Я верю, что этот конфликт в скором времени завершится победой, китайская сторона уже предоставила Филиппинам по их запросу определенную экстренную помощь, мы готовы активно участвовать в послевоенном восстановлении района Марави",- отметил китайский министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России.