Глава китайского МИД выразил поддержку Филиппинам в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 8 авг — РИа Новости, Анна Раткогло. Глава МИД Китая Ван И выразил поддержку властям Филиппин в их борьбе с терроризмом, а также подчеркнул готовность КНР оказать стране содействие в восстановительных работах по окончанию конфликта, говорится в заявлении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Мы должны выразить поддержку президенту (Родриго — ред.) Дутерте, поддержать Филиппины и народ страны, чтобы побороть терроризм как можно скорее. Тогда жители Марави и Минданао смогут начать мирную жизнь", — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что подобные заявления необходимо делать с таких крупных площадок, как нынешний саммит АСЕАН.

"Я верю, что этот конфликт в скором времени завершится победой, китайская сторона уже предоставила Филиппинам по их запросу определенную экстренную помощь, мы готовы активно участвовать в послевоенном восстановлении района Марави",- отметил китайский министр.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство"* группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.